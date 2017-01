Reunião na Segup acertou para as 20h o encerramento dos desfiles. Festas começam às 14h

Redação ORM News

06 de janeiro, 2017 - Belém

O horário dos blocos de Carnaval na Cidade Velha foi limitado após uma reunião na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). As programações dos blocos deverão iniciar às 14h e encerrar às 20h, diferente do horário de 2015, quando a festa ia até às 22h. Será proibida a permanência de foliões nos locais de dispersão dos blocos.

Os agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) vão interditar o trânsito de veículos nas principais vias de acesso ao bairro da Cidade Velha, como as ruas Doutor Malcher e Doutor Assis. O controle de fluxo e a contenção será feita ainda às proximidades das praças Dom Pedro I e do Relógio, na rua Padre Champagnat.

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) irá fiscalizar as infrações de trânsito, como estacionamento irregular nas calçadas e vias públicas. Também haverá operação Lei Seca no entorno dos locais de desfile e não será permitida a permanência de carros, em via pública, com som acima do permitido por lei, sob a pena de sanções legais.

Os diretores de blocos devem solicitar autorização da Semob para garantir a interdição das vias por onde passarão os foliões. Foi reforçado o papel dos órgãos na expedição das licenças. Caberá à Fumbel autorizar a liberação da ação cultural; já a Semma ficará a cargo de checar e autorizar o quesito de fonte sonora.

A Divisão Administrativa de Polícia Civil (DPA) é responsável pela liberação da licença que permite a realização dos desfiles. No caso dos blocos que saem na Cidade Velha, haverá ainda necessidade de autorização do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan).

A comercialização de bebidas alcoólicas em recipientes de vidro será proibida, bem como a permanência de pessoas com esse tipo de material dentro dos blocos.