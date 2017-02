Shows terão artistas convidados vindos direto da Bahia e do Rio de Janeiro

Por: Da Redação

Em 18 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Além dos bailes de Carnaval que tomam conta da cidade hoje, em outros pontos da capital paraense nomes que costumam agitar os circuitos oficiais como Bahia e Rio de Janeiro marcam presença no final de semana pré-carnaval em Belém. O axé da Bahia faz a alegria dos foliões com Renatinho da Bahia, ex-vocalista do grupo É o Tchan, que está no estado desde a quinta-feira para seis shows em Ananindeua e Cametá. Outro convidado ilustre é o sambista carioca Nêgo, que levará o clima da Marquês de Sapucaí para o Parque Shopping, em apresentação aberta ao público.

Acostumado a agitar multidões no carnaval de Salvador, Renatinho chegou cheio de energia para levantar o público paraense.