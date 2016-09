Ministro Fux afirmou que a nova presidente do STF terá apoio dos demais colegas

O Globo

Em 12 de setembro, 2016

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira que sua colega, Cármen Lúcia, não deverá insistir no reajuste salarial dos integrantes do tribunal. O aumento implicaria em aumentos nas folhas de pagamento de todos os juízes do país – e, por isso, o presidente Michel Temer declarou-se contrário ao benefício. Cármen assumiu na tarde desta segunda-feira a presidência do tribunal, cargo que ocupará pelos próximos dois anos.

— Acho que ela vai ser solidaria com o governo diante dessa crise financeira, vai ser uma chefe de poder bem solidária com o governo nesse particular. Isso vai estar dentro da linha de coerência dela. Como ela é preocupada com a garantia da governabilidade, esse posicionamento é coerente com o que ela pensa. Muito embora ela respeite os pleitos das associações, ela entende que, no momento, o Brasil não está em uma fase boa para a concessão de aumentos — declarou Fux.

O ministro afirmou que, se Cármen realmente adotar essa posição, terá o apoio dos demais ministros do STF:

— Se essa é a posição da presidente, eu tenho que aprovar. A gente tem que apoiar as posições que ela vier a tomar. Ela vai ter todo o apoio do tribunal.

O ministro Dias Toffoli, que tomou posse como o vice-presidente do tribunal, não quis comentar a polêmica em torno dos aumentos salariais no Judiciário.

— Vice não opina sobre isso — declarou.

Toffoli comemorou a posse da ministra no cargo e disse que tem boas expectativas em torno da nova gestão.

— Eu penso que a rotina de alterar a presidência a cada dois anos é muito saudável. Todos que assumem vêm com a intenção de trazer a sua marca, a sua visão e a sua gestão. Tanto aqui no STF quanto no CNJ, a ministra Cármen vai imprimir um ritmo, uma dinâmica muito alta nas pautas. No CNJ, haverá um trabalho também muito grande na área de planejamento e em uma área que ela tem atuado muito, que é a violência doméstica — disse Toffoli.

Fux também elogiou a colega e considerou positiva a posse dela no cargo. Para ele, Cármen vai atuar no sentido de dar mais unidade às decisões do STF.

— Ela vai emprestar o lado pessoal dela para a gestão. Então, acho que ela vai fazer uma gestão sóbria e muito responsável, como deve ser, voltada para os sistemas sociais e procurando dar uma certa unidade ao Supremo. Pelo que eu percebo, a ministra Cármen prefere que saia sempre um julgamento da corte, do que de um ministro ou de outro. Haverá mais unidade nos julgamentos sejam da corte, e ela vai lutar por isso. Ela vai ter aquela postura que ela tem de bastante comedimento nesta administração, ponderada e com o senso de justiça que ela tem — afirmou Fux.