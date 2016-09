O novo Saruê se aproxima da sertaneja para tentar separar Santo e Tereza

Em 03 de setembro, 2016 - 17h55 - Novelas

Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) não está satisfeito com poder, dinheiro, nem com o título de novo Saruê. Ele quer mais: Tereza (Camila Pitanga). Por isso, não suporta ver a mulher com Santo (Domingos Montagner) e está disposto a fazer qualquer coisa para separar os dois.

Em uma tentativa desesperada, o ex-deputado vai atrás de Luzia (Lucy Alves), mas ela recusa qualquer tipo de aliança com o mau-caráter. E diante da firmeza da sertaneja, ele solta: "Não sei se você vai desistir de Santo e, sinceramente, isso não muda nada para mim. Só queria dizer que não vou abrir mão de Tereza".

Será que Luzia vai ceder? Não perca a cena que está prevista para ir ao ar a partir deste sábado, 4/9.