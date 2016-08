Ele mata Martim que descobre um crime

Em 01 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Carlos Eduardo (Marcelo Serrado ) e Martim (Lee Taylor) nunca tiveram um relacionamento tranquilo em “Velho Chico” (Rede Globo/TV Liberal), mas nos últimos tempos a situação está cada vez pior. Recentemente, eles tiveram uma discussão depois que Maria Tereza (Camila Pitanga) desapareceu e o ex-deputado ignorou o assunto. Mas, o novo coronel vai mostrar que não está para brincadeira. Depois de agredir e chantagear a filha de Afrânio (Antonio Fagunde) para tê-la de volta, ele vai atirar e matar Martim.

De acordo com o colunista Daniel Castro, do “Notícias da TV”, tudo vai acontecer depois que Encarnação (Selma Egrei) pedir a ajuda de Bento (Irandhir Santos) para derrubar Carlos do poder.

