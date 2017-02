O certame oferta 13 vagas em diversos instrumentos

Por: Redação ORM News

Em 20 de fevereiro, 2017 - 08h52 - Pará

A Fundação Carlos Gomes (FCG) realiza nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21) inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de docentes nos níveis superior, médio e profissional da área da música. O certame oferta 13 vagas em diversos instrumentos. Há oportunidades de nível superior para lecionar Piano (2), Clarinete (1), Flauta Transversal (1), Saxofone (1), Violão (1) e Violino (1). Para os candidatos que possuem o nível médio há vagas para dar aulas de Percussão (2), Saxofone (1), Trombone (2) e Flauta Transversal (1). O Edital do PSS está disponível aqui.

Os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado devem se dirigir ao setor de Recursos Humanos da Fundação Carlos Gomes, munidos da ficha de inscrição e da cópia e do original do Curriculum Vitae e Curriculum Lattes (com documentos comprobatórios); Carteira de identidade (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF); comprovação de habilitação na disciplina que pretende se candidatar e comprovante de tempo de serviço na área de atuação.

Os professores serão selecionados através de análise curricular, da verificação das informações prestadas na ficha de inscrição e da documentação comprobatória. A análise e seleção de documentos será realizada nos dias 22 e 24 de fevereiro e a entrevista ocorrerá nos dias 7 e 9 de março. O resultado será divulgado no dia 13 de março.

Serviço:

Processo Seletivo Simplificado Para Docente/2017 da Fundação Carlos Gomes

Inscrições: 20 e 21/02/2017

Vagas: 13

Analise e seleção de documentos: de 22 a 24/02/2017

Resultado da seleção: 2/03/2017

Prazo de recurso: 3/03/2017

Resultado do Recurso: 6/03/2017

Entrevista: 7 a 9/03/2017

Publicação do resultado: 13/03/2017