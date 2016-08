Deputado renuncia ao cargo para se nomear o novo Saruê de Grotas do São Francisco no lugar de seu sogro

Por: GShow

Em 31 de agosto, 2016 - 23h10 - Novelas

Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) está disposto a enfrentar quem for preciso para dar a volta por cima e se tornar o novo Saruê. Tanto é que, diante de Afrânio (Antonio Fagundes), ele diz que está renunciando ao seu cargo político para assumir o papel de coronel em Grotas do São Francisco no lugar do sogro.

Furioso com a ousadia do genro, o pai de Tereza (Camila Pitanga) questiona a atitude. "Pois estou lhe dando um aviso, Carlos, o que quer que você pense que esteja fazendo, pare agora enquanto é tempo!".

Mas o político não baixa a cabeça e, destemido, o enfrenta: "Não sou homem de parar pela metade, muito menos de me arrepender. Entrei nesse jogo sabendo dos riscos, e vou até o fim!". Não perca a cena que está prevista para ir ao ar nesta quinta-feira, 1/9.