Aliados do ex-deputado contam que Beatriz vai se candidatar a prefeita e que Miguel seguirá com projeto de sintropia

Por: GShow

Em 12 de setembro, 2016 - 13h35 - Novelas

Ao se encontrar com Queiroz (Batoré) e o prefeito Raimundo (Saulo Laranjeira), Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) descobre o que seus rivais estão tramando para contrariá-lo. Primeiro, o secretário de segurança pública conta que Miguel (Gabriel Leone) conseguiu dinheiro para seguir em frente com seu projeto de sintropia. Depois, o prefeito ainda relata que Beatriz (Dira Paes) pretende se candidatar a prefeita de Grotas do São Francisco.

Ao ver os dois preocupados, o ex-deputado dispara: "Vocês são tão incompetentes que têm medo de uma... De uma mulher!?!". Não perca a cena que está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 12/9.