Ex-deputado diz que deseja Tereza ao seu lado e se tornar o novo Saruê

Por: GShow

Em 02 de setembro, 2016 - 14h18 - Novelas

Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) tem uma conversa séria com Afrânio (Antonio Fagundes) para deixar claro o que deseja: "Trazer Tereza (Camila Pitanga) de volta e me tornar o próximo Saruê", conta o ex-deputado.

Ambicioso pelo poder, ele ainda chantageia o sogro ao dizer do que será capaz caso o Saruê não lhe ajude a conseguir o que deseja. "Eu te derrubo do alto dessa sua fantasia com um telefonema. É eu abrir a boca para essa imagem de cidadão impoluto que você tentou criar a vida inteira vir ao chão", declara o canalha. Não perca a cena que está prevista para ir ao ar nesta sexta-feira, 2/9.