Às vésperas da folia momesca, o músico brasileiro deu nova roupagem à canção

Em 11 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Lançada originalmente em castelhano, somente na Espanha, a música “Pra vizinho olhar”, do cantor, percursionista e compositor Carlinhos Brown, foi usada pela primeira vez como tema de novela no país europeu. Agora, já pensando no carnaval, o artista deu uma nova roupagem à canção.