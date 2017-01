Ritmo recebeu título de Patrimônio Cultural Brasileiro

Em 12 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

No aniversário de 401 anos de Belém, não pode faltar comemoração ao som de carimbó, em uma roda de dança marcada pelas batidas dos tambores e pelas saias rodadas. O ritmo é a “cara” da capital paraense e recebeu oficialmente o título de Patrimônio Cultural Brasileiro, em 2015, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os charmes da Cidade das Mangueiras são cantados em muitas letras de carimbó e “Depois da Chuva”, do mestre Pinduca, é só um de muitos exemplos.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.