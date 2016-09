Data marca os 2 anos do reconhecimento do ritmo como patrimônio Imaterial do Brasil

A Praça do Artista, no Centur, recebe amanhã, o evento que comemora os dois anos do registro do Carimbó como patrimônio Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil (Iphan). O “Carimbó do meu Brasil 2016” é uma realização do Movimento Campanha do Carimbó, com apoio da Fundação Cultural do Pará (FCP), que reúne mestres e grupos que se organizaram em busca deste objetivo.