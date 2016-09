Banda Na Cuíra pra Dançar vai celebrar o reconhecimento do Carimbó como Patrimônio Cultural Brasileiro

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 09 de setembro, 2016 - 12h00 - Shows

A banda Na Cuíra pra Dançar prometer colocar todo mundo para dançar carimbó neste domingo (11), a partir das 13 horas, no Espaço Cultural Apoena. A ideia é celebrar a passagem de dois anos do reconhecimento do Carimbó como Patrimônio Cultural Brasileiro. O músico Luizinho Lins (Grupo Carimbó de Icoaraci) subirá ao palco com o quarteto, formado por JP Cavalcante (voz e percuteria), Kleyton Silva (voz e violão), Daniel Serrão (baixo, sax e teclados) e Milton Cavalcante (guitarra).

"A ideia é atrair todas a idades, de crianças à idosos. Nosso repertório nos permite agradar todos, sem restrições! Nosso convidado trará o melhor do carimbó para esse dia", garante JP que está animado para o primeiro show da banda durante o dia. Quem também está confiante para a estreia da primeira apresentação vespertina do grupo é o multi-instrumentista Daniel Serrão. "Creio que o nosso público é atraído pela proposta dançante da banda. Na noite ou no dia, nossa alegria de tocar é a mesma. Esperamos que o calorzinho da tarde dê um gostinho diferente ao show".

Para Kleyton Silva, tanto o show deste domingo (11) quanto o próximo, que será dia 1º de outubro, também a partir das 13 horas, no Apoena, são dois eventos em que a banda vai testar o seu repertório num horário diferente. "As nossas festas têm tido uma cara noturna e agora a gente vai experimentar elas num outro momento em que também as pessoas podem levar os seus familiares. Esse show será pra galera que costuma sair à noite, mas que sabe que o nosso repertório alcança a geração dos pais e também será para os mais jovens que ainda não podem ter vida noturna", enfatiza.

Serviço:

Show da Na Cuíra pra Dançar - Participação especial: Luizinho Lins

Quando: 11 de setembro (domingo)

Onde: Apoena (Duque de Caxias, 450, esquina da Antônio Baena, Marco – Belém).

Que horas: A partir das 13h

Ingressos: R$ 10,00

Promoção: Feijoada + caipirinha por apenas R$ 15,00.

Informações: (91) 982057645 / 982136071