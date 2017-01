Moisés fica com vaga de Uendel na lateral, Gabriel atua à frente da zaga e Jô é titular do ataque

Por: Lance!Net

Em 14 de janeiro, 2017 - 10h30

O quarto dia da pré-temporada do Corinthians no CT Joaquim Grava reservou o primeiro esboço de um time para 2017. Na véspera da viagem aos Estados Unidos, o técnico Fabio Carille definiu a equipe que deve estrear na Florida Cup na próxima quarta-feira, contra Vasco ou Barcelona (EQU). Três jogadores que não faziam parte do elenco no ano passado foram escalados e são as principais novidades promovidas pelo comandante no ano novo: Moisés na lateral esquerda, Gabriel como primeiro volante e Jô de centroavante.



Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Camacho, Rodriguinho e Marlone; Jô foi o time escalado por Carille para começar 2017.



O único setor com dúvida mantida até a estreia nos Estados Unidos é o gol, pois Walter não treinou em campo pelo segundo dia consecutivo neste sábado. Segundo o clube, ele permaneceu na academia para atividades físicas complementares. Por isso, o jovem goleiro Diego Andrade, da base, foi chamado para completar os trabalhos. Sem Walter, Cássio começou no time.



Os reservas foram escalados da seguinte maneira: Matheus Vidotto ou Caique; Léo Príncipe, Vilson, Yago e Marciel; Cristian; Romero, Paulo Roberto, Guilherme e Marquinhos Gabriel; Kazim. Romero e Marquinhos Gabriel mais tarde entraram nas vagas de Giovanni Augusto e Marlone. Alguns jogadores "sobraram" e trabalharam no campo anexo com o preparador Walmir Cruz: Luidy, Jean, Lucca, Rodrigo Figueiredo, Mendoza, Bruno Paulo e Ameixa. Deles, Lucca, Bruno Paulo e Ameixa foram acionados em algum momento no treino técnico dividido entre titulares e reservas.



Carille comandou um treino técnico em espaço reduzido de cerca de 40 minutos de duração. Os times titular e reserva empataram em 1 a 1, com gols de Rodriguinho e Bruno Paulo e assistências de Romero e Kazim para cada time. O trabalho apresentou muita preocupação de Carille com a parte tática.



O Timão embarca para a disputa da Florida Cup na noite deste domingo.