Acidente aconteceu na avenida João Paulo II, em Belém

Por: Redação ORM News

Em 02 de setembro, 2016 - 10h03 - Belém

Várias grades de cervejas se desprenderam da carroceria de um caminhão e ficaram espalhadas pela pista próximo ao cruzamento da avenida João Paulo II com a travessa Doutor Freitas, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, na manhã desta sexta-feira (2).

Internautas do Portal ORM disseram que várias garrafas e grades de cerveja ficaram quebradas pela pista, atrapalhando o trânsito no local.