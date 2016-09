Cerca de cem mil animais foram mortos em celebração do 'Dia do Sacrifício'

Por: O Globo

Em 14 de setembro, 2016 - 09h58 - Mundo

Daca, Bangladesh - Fotos circulando por redes sociais e publicadas por sites ao redor do mundo mostram rios de água vermelha estão correndo pela cidade de Daca, capital de Bangladesh. Trata-se da água da chuva tingida pelo enorme volume de sangue de milhares de animais mortos durante a celebração do Eid-al-Adah, conhecido como "Dia do Sacrifício" na religião muçulmana.

Cerca de 100 mil animais já foram sacrificados como parte das comemorações. Em geral, as mortes acontecem nas próprias ruas da cidade ou em estacionamentos residenciais, e o sangue dos animais mortos. Soma-se a isso a frequência de chuvas nessa épcoa do ano.

A combinação de fatores faz com que moradores caminhem por algumas ruas com a água tingida de sangue na altura dos tornozelos. Apesar de o Eid-al-Adah ser comemorado anualmente, está é a primeira vez que a cidade fica inundada dessa forma.

Enquanto os moradores reclamam da falta de um sistema eficiente para escoar a água da chuva e o sangue, as autoridades locais argumentam que havia locais destinados especificamente para o abate dos animais, que não foram utilizados pelos moradores, ocasionando a poluição da cidade.