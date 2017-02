Naiara Azevedo adotou dieta sem carboidrato para diminuir medidas e mudou o shape sem sofrência

Naiara Azevedo não sai das paradas de sucesso com a sua sofrência. A dona do hit “50 Reais” cantou seus sucessos no “É de Casa” (Globo/TV Liberal), sábado, e ainda falou sobre seu visual, bem diferente de quando tinha 33 quilos a mais na balança. “Eu era ‘imensa’ e agora só ficou o branco dos olhos!”, brincou. Para Patrícia Poeta, ela explicou o que fez para perder peso e falou que o que costuma evitar na alimentação: “Carboidrato é uma bomba em mim!”, disse.

“Fui fazendo crossfit, fui a uma nutróloga, fiz tudo o que era preciso para garantir a saúde. Fui ao médico para saber como estava meu organismo, porque não é só começar a fazer dieta e exercício. Tem que ver se não tem perigo de se lesionar antes”, contou.

