Para a polícia, Loalwa Braz Vieira, que fez sucesso com o grupo Kaoma, foi vítima de latrocínio

Em 20 de janeiro, 2017 - 01h30 - Polícia

A cantora Loalwa Braz Vieira, de 63 anos, que fez sucesso na década de 1990 como vocalista do grupo Kaoma, foi encontrada morta na manhã de ontem, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde mantinha uma pousada. O corpo dela estava carbonizado, dentro de um veículo abandonado em uma estrada da cidade. No fim da tarde foram presos Wallace de Paula Vieira, de 23 anos, e outro jovem, de 21 anos, identificado apenas como Gabriel. Os dois seriam encaminhados para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Um terceiro suspeito foi preso à noite.

