Com medo de ser roubada, Ludmilla inventa nome falso para despistar seguidores em praia do Rio de Janeiro

Em 28 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Bombou nas redes sociais, no começo desta semana, um vídeo em que Ludmilla aparece se passando por outra pessoa em uma praia no Rio. Acompanhada por amigos, a cantora foi abordada por supostos fãs e disse que não se chamava Ludmilla, mas sim Kátia. Após ser muito criticada e xingada nas redes sociais, Ludmilla mudou seu nome no Twitter para “A Kátia sou eu” e postou em seu perfil no Facebook um vídeo explicando o motivo por ter se passado por outra pessoa.

“(...) Vou falar o que aconteceu hoje e por que eu falei que meu nome era Kátia. Eu estava no hotel Sheraton e ali tem uma praia privada. Aí eu desci para a praia privada. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. A praia estava vazia. Aí alguém passou e perguntou para o moço que coloca o guarda-sol se era eu mesma e que tinha me reconhecido por causa da tatuagem. Estava um sonzinho tocando na minha caixa de som e tals.

