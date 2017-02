Cantora da banda Babado Novo está em Santa Cruz Cabrália, no Sul da Bahia, para um show: 'Lugar lindo'.

Mari Antunes mostrou que está mesmo com tudo! Nesta sexta-feira, 17, a cantora posou de biquíni em uma praia de Santa Cruz Cabrália, no Sul da Bahia, e mostrou toda a sua boa forma.

"Boa tarde para você que veio fazer show nesse lugar lindo, que não trouxe biquíni, que comprou esse (mesmo sem gostar) porque não tinha mais opção. Porém não ia perder um dia lindo desse e nem um click do the best Thór Junior. Que venha o carnaval! Energias carregadas! O show hoje é aqui em Cabrália. Carnaval top", escreveu ela ao compartilhar o registro no Instagram.

O corpo sequinho e a barriga chapada da vocalista da banda Babado Novo chamaram a atenção dos seus seguidores, que não deixaram de elogiá-la. "Que gata, Mari", comentou uma. "Socorro, Deus, me ajuda a superar", brincou outro. "Um corpo é corpo. Vrá na cara da sociedade", fez coro uma terceira fã.

Vale lembrar que Mari já foi confundida na web com a atriz Bruna Marquezine. Em entrevista ao EGO, ela mostrou não se importar com as comparações. "Acho bacana, a admiro muito e para mim é uma honra. Ela é linda demais", disse.