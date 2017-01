G15 dispara: "Ânimo para continuar"

Por: G1

Em 18 de janeiro, 2017 - 07h37 - Música

Gabriel Paixão Soares, 18 anos, fã de Tim Maia, chega a fazer quatro shows em um dia (e tem que aparecer em todos, ao contrário do finado ídolo). A média é de 50 por mês. Não é novato: canta desde os 15 e já estava em alta rotação na cena paulista com "Você foi diferente" e "Sua malvada". Agora é nome nacional.

As outras letras têm até mais teor sexual que "Deu onda", que ganhou versão "light" para serviços de streaming, de onde não sai do 1º lugar desde o ano passado. Para não perder a "ousadia" e, ao mesmo tempo, continuar frequentando TVs e rádios, ele pretende manter o esquema duplo. "Nos shows elas [músicas com palavrões] são necessárias, e para mídia precisam ser adaptadas", diz.

O cantor trabalha para aproveitar o sucesso ao máximo. Ele já recebeu convite da Banda Vingadora (do hit de 2016 "Metralhadora") para subir no trio elétrico em Salvador. Ainda não confirmou, mas quer participar do "maior Carnaval do país". E G15 não tem medo de ser sucesso de um verão só. "Medo de passar? Não tenho não. Isso me dá ânimo para continuar".