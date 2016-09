O setor da saúde é o principal assunto em propaganda eleitoral

Por: O Liberal

Em 07 de setembro, 2016 - 09h45 - Eleições

À exceção dos candidatos que têm menor espaço durante a propaganda eleitoral gratuita na televisão, quase todos os postulantes à Prefeitura Municipal de Belém falaram sobre seus projetos para a área de saúde na capital paraense ontem à noite. O candidato Cléber Rabelo, do PSTU, no entanto, permaneceu na defesa da redução de salários para prefeito e vereadores, propondo que recebam proventos semelhantes ao salários dos professores.

Úrsula Vidal, da Rede de Sustentabilidade, apesar do pouco espaço, falou de sua intenção, se eleita, de criar as unidades móveis de saúde para atender maior número de cidadãos em todos os pontos da capital. No final, recomenda que os eleitores vejam seu plano de governo em seu site.

O candidato Carlos Manesch, da coligação Para o Bem de Belém, promoteu que, se eleito, irá implantar o programa "Saúde tem Pressa" e fazer com que todas as unidades de saúde tenham atendimento 24 horas. Prometeu também construir um pronto-socorro no Benguí, aumentar o número de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu) e criar uma central de leitos inteligente para que, nas ambulâncias, as equipes saibam exatamente para onde levar os pacientes. Também prometeu mais médicos e atendimento com respeito para idosos, gestantes e crianças.

Edmilson Rodrigues, do PSOL, coligação Juntos Pela Mudança, defende a prioridade do BRT e diz de sua intenção de regulamentar mais linhas de transporte coletivo urbano, de vans e de mototáxis, bem como, de linhas fluviais entre a capital e as ilhas próximas, além de aumentar o sistema cicloviário de Belém.

Eder Mauro Barra, do PSD, disse que tem coragem de partir para projetos ousados, especialmente na área de saneamento. Segundo ele, em Belém, mais de 1,5 milhão de pessoas não têm acesso a saneamento com esgoto, água tratada e ainda andam sobre pontes em igapós.

Por sua vez, o candidato Ivanildo Gomes Cardoso, do PRTB, insiste na política do diálogo para transformar a cidade.

Regina Barata, do PT, continua na defesa de um governo voltado para a inclusão da mulher. Promteu criar a Secretaria Municipal da Mulher para promover cursos e incentivar as mulheres a se transformarem em empreendedoras, abrindo oportunidades para negócios, onde todos sejam iguais como determina a lei.

Finalmente, o prefeito e candidato à reeleição, Zenaldo Coutinho, destacou o desafio ambiental sob o aspecto da saúde. Hoje, segundo ele, Belém é uma das poucas cidades brasileiras que têm um aterro sanitário capaz de evitar danos ao meio ambiente, especialmente aos mananciais de água que abastecem a cidade, como acontecia na época do Lixão do Aurá. Ele diz que a prefeitura continua trabalhando para abrir oportunidades aos ex-catadores de lixo, que foram qualificados e hoje estão no mercado de trabalho, inclusive em atividade nas obras do BRT com todos os seus direitos assegurados. Prometeu que Belém terá outros centros de triagem de lixo, que proporciona emprego e renda. Disse também que dará continuidade às obras de macrodrenagem nos bairros periféricos da capital paraense.