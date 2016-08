Candidatos à Prefeitura de Belém mostram suas ideias e programas de governo

Por: O Liberal

Em 31 de agosto, 2016 - 07h32 - Eleições

Os candidatos à Prefeitura de Belém continuam mostrando suas ideias e programas de governo durante o horário de propaganda eleitoral obrigatória e gratuita em rádio e televisão. Os principais temas abordados são transporte, educação, cidadania e segurança. Devido ao curto espaço tempo, são poucos os candiatos que têm oportunidade de mostrar exatamente o que pretendem fazer. Alguns só conseguem dizer seus nomes, como foi o caso, ontem, de Ivanildo Gomes, do PRTB, o segundo a aparecer durante a propaganda eleitoral gratuita na TV, que começa exatamente às 20h30, e de Luís Meneses.

Na abertura da propaganda, o candidato Éder Mauro Barra, do PSD, destacou a educação como prioridade de governo, "que pode ajudar diretamente na diminuição dos índices de violência".

Regina Barata, do PT, falou sobre seu problema de saúde, que a lhe levou a criar a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD), onde afirma que recebe as pessoas com carinho e as trata com a dignidade que toda pessoa com deficiência merece. Ela promete o que mesmo tratamento à população quando e se assumir a Prefeitura Municipal de Belém.

Zenaldo Coutinho, prefeito de Belém e candidato à reeleição, contou a história do BRT e disse que, apesar de ter assumido a prefeitura com dívidas de R$ 55 milhões e duas ações do Ministério Público Federal e do Pará, conseguiu concluir obras importantes para a mobilidade, como as do complexo do Entroncamento. Destacou que o BRT já é uma realidade do Mangueirão a São Brás e que as obras já chegam ao Tapanã. Prometeu que não vai demorar para que a obra chegue a Icoaraci. Também citou obras realizadas no Tucunduba, beneficiando os moradores do Guamá. Disse também que a linha expressa é uma realidade em sua gestão, isto depois de enfrentar uma série de problemas estruturais com o BRT da forma como vinha sendo feito.

Úrsula Vidal, da Rede de Sustentabilidade, conclama as pessoas ao diálogo e à mudança por meio da união de todos por um objetivo de uma cidade melhor.

Carlos Manesch voltou a falar de seu passado. Disse que é "ficha limpa" e lembrou que administrou por cerca de sete anos a Universidade Federal do Pará, que tem o terceiro maior orçamento do Estado. Ele diz que não precisa se sujar e que não quer destruir seu passado. Por isso, promete uma administração que traga benefícios para a população belemense. E promoteu colocar nas ruas mais de 500 guardas municipais e exigir do governador do Estado a vinda da Força Nacional para combater a violência crescente na capital paraense.

Lélio Costa, do PC do B, falou em política diferente e inovadora para melhorar a cidade.

Edmilson Rodrigues, do Psol, prometeu que, se eleito, irá acelerar as obras do BRT, viabilizando mais ainda a mobilidade na capital paraense.

Luís Menezes, do PCB, apresentou-se como candidato à Prefeitura de Belém por conta de seu tempo exíguo.