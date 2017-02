A 71ª edição do Rainha das Rainhas acontece na noite desta sexta-feira (17), no Hangar

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 23h02 - Rainhas

O último ensaio das candidatas dos clubes que disputam a 71ª edição do concurso Rainha das Rainhas aconteceu na noite desta quinta-feira (16) no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Todas aproveitaram para conhecer melhor o espaço e imaginar como se apresentarão a partir das 21 horas desta sexta (17). O nervosismo, a ansiedade e a alegria por estar no maior concurso de fantasias e beleza do Norte do Brasil eram sentimentos comuns entre as 21 moças que disputam o concurso. O evento é uma realização das Organizações Romulo Maiorana (ORM).

Para uma das coordenadoras, a coreógrafa Clara Pinto, o primeiro dia foi muito proveitoso, o que resultou em um ensaio mais rápido e fluido no segundo dia. "Repetimos várias e várias vezes para que no segundo dia não tivéssemos problemas e pudéssemos fluir no desfile dos grupos", explicou. De acordo com Clara, os ensaios são muito importantes para as jovens. "Este tipo de ensaio é fundamental. Na hora do desfile, elas ficam muito elétricas e emotivas. Nenhum músico pisa no palco sem antes ensaiar a passagem de som, com música e tudo mais. Aqui elas são verdadeiras artistas, porque vão apresentar uma coreografia e depois desfilar para o público, com o compromisso enorme de vencer", complementou.

Na contagem regressiva para o concurso as rainhas tentam controlar os sentimentos na passarela. "Eu vejo neste momento da véspera e no ensaio geral que elas estão ansiosas, e até mesmo nervosas. Pego na mão de algumas para conduzir e elas tremem um pouquinho. Isso é normal, porque são meninas jovens. Um evento deste sempre é muito grande, mas elas já sabem o que as espera", afirmou o outro coordenador do Rainha das Rainhas, Adenirson Lage. Ele destaca que o público pode esperar um grande desfile com coreografias que prometem trazer muitas novidades.

A vencedora do Rainha das Rainhas do Carnaval 2017 ganhará um carro novo modelo Gol. O concurso conta com o patrocínio da Vega Concessionária, Vale Verde Turismo e apoio do Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, Carinho dos Pés e Fundação Hemopa.

Mais informações no O Liberal de amanhã (17).