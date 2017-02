Durante a visita, as rainhas conheceram vários setores das Organizações Romulo Maiorana e viram de perto a produção de um jornal.

Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 21h08 - Rainhas

Na tarde desta quarta-feira (15) as candidatas ao título de Rainha das Rainhas do Carnaval 2017 visitaram a sede dos jornais O Liberal e Amazônia e do Portal ORM, veículos das Organizações Romulo Maiorana (ORM). Durante a visita, as rainhas conheceram diversos setores, como o parque gráfico, industrial e a redação dos jornais.

As candidatas foram recebidas pelo Presidente das ORM, Romulo Maiorana Junior. Em seguida, as rainhas conheceram a redação e o parque gráfico, onde aprenderam mais sobre a produção de um jornal. “Achei muito legal. Não esperava que fosse tão grande e magnífico, com máquinas enormes. Os funcionários também nos explicaram como as máquinas funcionam e como os jornalistas escolhem e produzem as notícias”, disse a rainha do Caixaparah, Ariella Lobato, de 24 anos.

Alessandra Reis, candidata do Clube dos Advogados, também ficou surpresa com a quantidade de pessoas que trabalham nas Organizações Romulo Maiorana. “Achei que estava entrando em uma fábrica dos sonhos. É como se fosse uma colméia com vários operários, onde uns dependem dos outros”, disse a candidata.

Para o coordenador do Rainha das Rainhas, o jornalista Adenirson Lage, essa visita às instalações já é uma tradição no concurso. "Sempre é uma visita muito descontraída, onde as rainhas têm a oportunidade de conhecer o cotidiano da produção de um jornal, acompanhando todo o processo. Todas estavam muito felizes com a experiência", disse o jornalista.

Após a visita, as rainhas tiveram uma reunião no auditório, onde receberam as últimas orientações sobre o concurso. Ao final, todas participaram de um coquetel de encerramento.

A 71º edição do concurso está marcada para o dia 17 de fevereiro, às 21h, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Os ingressos estão sendo vendidos na Padaria Sagres, localizada em frente ao Hemopa, e nas centrais Bis, no Shopping Castanheira, Pátio Belém e Boulevard.