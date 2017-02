Marina da Glória, de 27 anos, é formada em administração

A administradora Marina da Glória, de 27 anos, é a candidata do Tênis Clube. Formada em administração, participa pela primeira vez de um concurso de beleza. A candidata subiu ao palco com a fantasia ‘Fúria de Titãs’ – A odisseia Andrômeda.

Os costumes contam a história da guerreira que lidera um exército humano contra o ataque de seres do submundo. No traje, o corpo é uma réplica do traje usado pelas sacerdotisas gregas e foi bordado com cristais, strass e pedras semi-preciosas.