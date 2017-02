A candidata mostrou desenvoltura e conquistou os jurados e o público presente no Hangar.

Por: Redação ORM News

Em 18 de fevereiro, 2017 - 00h21 - Rainhas

A candidata do Paysandu, Clícia de Cássia, 19 anos, foi a vencedora da 71ª edição do Concurso Rainha das Rainhas. Ela usou a fantasia "O Magnífico Big Ben" e causou uma excelente impressão para os jurados e o público presente no Hangar. Foram 21 candidatas disputando o prêmio: carro zelo km e uma viagem internacional.

A emoção tomou conta da candidata, que trabalhou muito para chegar até a final. Foram 2 meses de trabalho duro e de muito ensaio, que agora é recompensado pela vitória e alegria dos familiares, amigos e do clube do coração. Ela agora vai aproveitar bastante esse momento tão glamouroso.

O Rainha das Rainhas chegou a sua 71ª edição e conta com o patrocínio da Vega Veículos e Vale Verde Turismo.