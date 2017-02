Ana Paula tem 25 anos e veste a fantasia 'Sirena'

Em 17 de fevereiro, 2017 - 22h21 - Rainhas



A sexta candidata a se apresentar no palco do Rainha das Rainhas 2017 é a jovem Ana Paula Teixeira. Representando o Pará Clube, a jovem tem 25 anos, é formada em direito e estuda moda. É a primeira vez que ela participa de um concurso de beleza e está com as melhores expectativas para o RR17.

"Eu estou me sentindo realizada pessoalmente e profissionalmente. Me sinto realmente uma privilegiada. Estou muito, muito feliz. Eu venho com toda força para buscar o 7º título para o meu clube, o Pará Clube. Eu conto com o apoio e energia da minha torcida", declarou a jovem.

Ela usa a fantasia "Sirena - A rainha das procelas". A criação é de Coutinho JR, Adson Hage e Luan Sanches, coreografia de Gleydyson Cardoso.

