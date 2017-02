Apresentou explorou a relevância cultural do mês de outubro para os paraenses

Por: Redação ORM News

Em 18 de fevereiro, 2017 - 00h07 - Rainhas

Em uma apresentação que mexeu com a emoção dos paraenses, Valéria Christiê Xavier, representante do Clube do Remo, trouxe como tema da fantasia ‘Na alma e todo paraense, a vida é sempre outubro’. A jovem de 21 anos estuda ciências contábeis e estreou no concurso de beleza. A relevância religiosa do mês de outubro, na capital paraense, foi a aposta da candidata.

O corpo da fantasia representa o traje usado pelas dançarinas de carimbo, composto por uma grande saia pintada à mão. A cabeça representa um ostensório bordado com cristais e pedras semi-preciosas. A criação é de Zandro Gurjão, com coreografia de Paulo Capuchini. A beleza fica por conta de Augusto Brito.

