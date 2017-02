O júri empatou o título, dando premiações iguais para Valéria (Remo) e Alessandra (Clube dos Advogados)

Por: Redação ORM News

Em 18 de fevereiro, 2017 - 01h21 - Rainhas

Dividindo a colocação de primeira princesa do Rainha das Rainhas 2017, a candidata que representou o Clube do Remo, Valéria Christie, emocionou o público da 71ª edição do concurso. Com a fantasia "Na alma de todo paraense, a vida é sempre outubro", Valéria trouxe para os palcos fortes referências do Círio de Nazaré.

Desde os traços de seu traje, até a música que embalou a sua dança, a candidata impressionou com a delicadeza que conseguiu retratar o tema, mesmo em um concurso de beleza. Seu figurino foi feito pelo estilista Zandro Gurjão. O responsável por sua coreografia foi Paulo Capuchini. Cabelo e maquigem ficaram por conta de Augusto Brito.

Valéria tem 21 anos e é estudante de ciências contábeis. Como premiação, ela ganhou uma viagem para a América Latina, com destino específico definido por ela.

A 71ª edição do Rainha das Rainhas tem patrocínio de Vega Veículos e Vale Verde Turismo.