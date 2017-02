Lorrana Letícia usa fantasia inspirada no filme 'Frozen'

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 23h07 - Rainhas

Em uma fantasia com a predominância em branco e prateado, a candidata do Clube de Engenharia cursa o ensino médio e já tem experiência em concurso de beleza. Lorrana usa a fantasia ‘Emma Frost, a rainha branca – O poder do diamante’. Como principal poder de leitura de mentes, ela passou a atuar no Clube do Inferno, uma organização da elite aristocrata.

A cabeça da fantasia traz uma coroa, como símbolo monarca. Na composição, strass, cristais, vidrilhos, mantas e broches. O corpo remete à um dos figurinos da personagem. A criação de Ivo Santana e de Igor Quadro veio acompanhada de uma coreografia de Rômulo Santos e de Alexandre Moreno. A maquiagem é de Bruno Cunha.