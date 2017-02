Apresentaçãou trouxe a influência da cultura indiana

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 23h44 - Rainhas

Dyana Rúbia Mota, de 21 anos, estuda biomedicina e já traz na bagagem a experiência de competições de beleza. A candidata do Bancrévea trouxe a fantasia ‘Atharva Veda – Magia Indiana, que reflete toda a cultura da Índia e apostou em movimentos que lembram as danças culturais e religiosas do país. A expressão traz a influência sagrada do hinduísmo, com preces e mantras.

Na cabeça, a candidata usa um arranjo característico das dançarinas indianas. O corpo da fantasia é formado por bustiê e saiote de esitlo indiano com paetês, pedras, cristais, semi-joias e strass. Cores fortes e vibrantes, aliadas à danças culturais, cativaram o público.