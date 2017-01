Marine Le Pen diz que vai se empenhar na saída da França da UE caso país não ganhe autonomia sobre imigração e política econômica

Em 07 de janeiro, 2017 - 18h34 - Mundo

A líder de extrema-direita francesa, Marine Le Pen, afirmou nesta sexta-feira (06/01) que vai se empenhar na saída da França da União Europeia (UE) caso Bruxelas não aceite devolver aos países-membros os poderes de controle da imigração e política econômica.

A candidata à presidência prometeu que, se for eleita em maio, vai abandonar o euro e realizar um referendo similar ao organizado no Reino Unido sobre a permanência da França no bloco europeu.

Em encontro com jornalistas estrangeiros, a líder da Frente Nacional disse que se ganhar as eleições presidenciais neste ano irá abrir negociações com a UE para restaurar "quatro tipos fundamentais de soberania: territorial, econômica, monetária e legislativa".

O objetivo é regresso do controle de fronteiras entre os países do bloco, adquirir o direito de sair da zona do euro e adotar uma política de "patriotismo econômico".

O referendo sobre um eventual "Frexit", a saída da França da UE, aconteceria seis meses depois de tomar posse.