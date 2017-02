Thais Perez tem 19 anos e teve como estilista Carlos Amilcar

A quarta princesa da 71ª edição do concurso Rainha das Rainhas é Thais Perez (19), da Assembleia Paraense. Com a fantasia "Glinda na cidade das esmelradas", ela encantou a todos os presentes, tanto com seu traje, quanto com sua dança. Esplendorosa, Thais foi coreografada por Aline Dias, estilista Carlos Amilcar, cabelo e maquiagem de Jr Fiel.

Como prêmio, ela recebe uma viagem para algum lugar dentro do Brasil, que fica por sua escolha.

O concurso tem patrocínio da Vega Veículos e da Vale Verde Turismo.