Paola Pinheiro será a representante da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas do Estado no concurso

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 23h33 - Rainhas

Mistério na hora de conhecer a Rainha do Astcemp (Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas do Estado do Pará). O coquetel de apresentação ocorreu na noite desta quinta-feira (19), em um salão de recepções situado no bairro de Nazaré, em Belém, e reuniu cerca de 150 pessoas.

Paola Pinheiro, de 19 anos, foi apresentada quase ao final do evento, e o fato só aumentou a curiosidade e expectativa de quem aguardava conhecer a representante do Clube.

Quando tinha apenas nove anos, Paola foi campeã do Rainha das Rainhas Mirim, concurso que também é promovido pelas Organizações Rômulo Maiorana. Confiante no charme e desenvoltura da bailarina, Eduardo Lobão, presidente da Astcemp, almeja conquistar este título inédito ao Clube. "Nossa participação no Rainhas ainda é recente, e Paola será a nossa 7ª candidata. Acreditamos na vitória pela experiência dela em concursos de beleza, e também porque ela já foi campeão do Rainhas Mirim", comenta.

A jovem é estudante do curso de Dança da Universidade Federal do Pará e ministra aula para crianças. Desde que venceu o concurso mirim, Paola sonha com o Rainhas das Rainhas "Desde que eu ganhei, tenho esse desejo de disputar o Rainhas. Venho me preparando desde maio do ano passado e minha rotina mudou completamente. Passei a treinar e a desenvolver um trabalho rigoroso com meu fisioterapeuta, para me acostumar com o peso da fantasia. Farei o meu melhor neste concurso", afirma.

A apresentação desta noite foi transmitida ao vivo pelo Instagram oficial do evento @rainhasorm. Os melhores momentos e bastidores também foram publicados nas redes sociais. O Astcemp foi o segundo clube a apresentar sua candidata ao concurso. As apresentações das outras 20 Rainhas retornam na próxima segunda-feira (23) com a candidata do Pinheirense.