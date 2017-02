Ariella Cristina Rêgo Lobato, 24 anos, usou a fantasia “Hátor- A senhora do ocidente e deusa do amor”.

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 23h53 - Rainhas

A 19ª candidata a se apresentar, Ariella Cristina Rêgo Lobato, 24 anos, representante do Caixa Parah usou a fantasia “Hátor- A senhora do ocidente e deusa do amor”. A candidata é estudante de fisioterapia e essa é a sua primeira vez em um concurso de beleza.

Sua fantasia representava a deusa Hátor, que possuía o domínio sobre todas as culturas e empondeurou-se da energia. Ela usava um bracelete de 42 estrelas que lhe foi dado por Hórus para afastar as forças ocultas do mal. A criação é de Zandro Gurjão com coreografia de Cristina Lobato.

Ariella surpreendeu a todos ao fazer uma apresentação onde representou muito bem toda magia que rege Hátor, ao fazer levitar e sumir uma bola cheia de energia.