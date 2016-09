No Pará, em relação aos casos de câncer de próstata houve a internação de 183 homens

Por: O Liberal

Em 07 de setembro, 2016 - 10h00 - Pará

Dados do Ministério da Saúde revelam que 58% dos brasileiros nunca fizeram exame de próstata. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) preveem cerca de 600 mil novos casos de câncer este ano. A estimativa é que, até os 75 anos de idade, um em cada cinco brasileiros desenvolva algum tipo de câncer. Na região Norte são 11.060 novos casos para os homens e 10.430 entre as mulheres. Nos homens os destaques são para o câncer de próstata (2.470 casos), estômago (970) e traqueia, brônquio e pulmão (680). Já nas mulheres colo no útero (1.970), mama (1.810) e cólon e reto (480).

No Pará, em relação aos casos de câncer de próstata houve a internação de 183 homens, de acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), em 2013. Trata-se do mais incidente entre os homens de todas as regiões do País. No Estado, o tratamento do câncer de próstata ainda é realizado somente no Hospital Ophir Loyola, voltado 100% ao Sistema Único de Saúde (SUS) e referência no Pará em casos de câncer invasor. De 2000 a 2014 foram atendidos no Ophir Loyola 2.553 casos de câncer de próstata. A doença é líder em incidência entre homens do Pará, totalizando 25,09% dos casos da doença desenvolvidos por indivíduos do sexo masculino.

O médico cirurgião Celso Fukuda, que atua no Hospital Ophir Loyola, que fica em São Brás, em Belém, explica que de forma geral que o câncer é a mutação genética de uma célula que cresce desordenadamente e leva a um foco à distância, um foco de metástase. “A doença tem várias influências como a idade, com o envelhecimento da célula, hereditariedade, fatores ambientais ou substâncias que a pessoa entre em contato e em decorrência do estilo de vida que a pessoa leva”, esclarece.

Embora a incidência de novos casos de câncer seja alta, estudos mostram que cerca de um terço de todos os casos de câncer é evitável e o estilo de vida saudável diminui alguns tipos de câncer, como sair do sedentarismo, comer mais frutas e verduras, e evitar gordura e carne vermelha.