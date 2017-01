Situação preocupa moradores do Bairro do Telégrafo

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 14h10 - Belém

Um grande desperdício de água tratada está ocorrendo na Rua do Acampamento, no Bairro do Telégrafo. Segundo moradores das proximidades, o desperdício estaria sendo ocasionado devido a um vazamento na adutora que atravessa o Canal do Galo.

De acordo com os habitantes, a situação já vem ocorrendo há pelo menos dois meses, e a quantidade de água vazada só tem aumentado. Os moradores afirmam já terem entrado em contato com a COSANPA, que já esteve no local para verificação, porém, nenhuma medida foi tomada, o que tem causado preocupação nos populares.

"Se continuar assim, sem a COSANPA tomar as devidas providências, a adutora vai romper, causando um transtorno sem precedentes para a população", relatou a administradora Sueli Rocha.