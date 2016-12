O despejo irregular de lixo nos canais é a principal causa de alagamentos e pode ser denunciado pelo telefone 156, da Sesan

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 28 de dezembro, 2016 - 15h52 - Belém

'A gente vê as equipes de limpeza passando diariamente neste local, pela manhã. Eles retiram diversos tipos de entulho, mas é só anoitecer que as pessoas vêm e jogam lixo novamente', relata Cleidelene dos Santos, de 35 anos, moradora do bairro da Cremação, em Belém.

A autônoma mora em frente a um dos principais canais de Belém, na Generalíssimo Deodoro, próximo à Fernando Guilhon. Inconformada com o mau hábito da população, Cleidelene diz que tenta impedir, mas tem medo de represálias. 'Vem gente de vários lugares, param o carro e jogam até bicho morto, mas eles não sabem as consequências disso para quem mora nessa área', reclama. Dados da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) mostram que são retirados diariamente seiscentas toneladas de lixo e entulho das vias públicas e canais da cidade.

Neste período em que as chuvas são constantes, o lixo jogado nos canais ocasiona a obstrução do escoamento da água em bocas-de-lobo, causando alagamentos. Além disso, jogar lixo em terrenos baldios também pode ocasionar a proliferação de vetores como do mosquito Aedes Aegypti, um dos principais inimigos da saúde pública no Brasil.

De acordo com o diretor geral da Sesan, Cláudio Mercês, para que o trabalho da Prefeitura tenha êxito, é necessário que a população também colabore. 'A sociedade é também um agente fiscalizador, e pode intervir por meio de ligações para o número 156, para o registro de denúncias sobre despejo irregular de lixo', recomenda o diretor.

Controle - A Sesan atua diariamente na limpeza dos canais e também na limpeza e manutenção das comportas dos canais do Una, Tamandaré e Doca, para que estes canais tenham condições de acumular água da chuva, mesmo que a maré esteja alta.

Moradora há mais de 40 anos da Avenida Visconde de Inhauma, no bairro da Pedreira, a aposentada Vicentina Fontel da Silva, de 66 anos, acompanha da janela de casa o trabalho dos agentes de limpeza. 'Eles passam horas aqui, praticamente todo dia. Levam todo tipo de porcaria que jogam nesse canal, mas, ainda assim, vem gente para jogar lixo de novo', afirma.

Para a aposentada, a definição de tanto lixo espalhado na cidade é a falta de consciência das pessoas. 'Elas não vêm que estão fazendo mal para outras famílias? É entulho, odor e ainda atrapalham o trânsito com tanta coisa no meio do caminho', disse dona Vicentina, que ainda sonha em ver o canal em frente à sua casa, limpo, como anos atrás.