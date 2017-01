Águia e São Raimundo passou do sábado (28) para o domingo (29)

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 19h37 - Parazão

A 12 dias da estreia do campeonato paraense, a FPF (Federação Paraense de Futebol) confirmou a primeira mudança na tabela da competição. O confronto entre Águia e São Raimundo, então marcado para o dia 28 de janeiro, foi adiado em um dia. O horário e o local foram mantidos para as 20h no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá.

O restante da rodada segue inalterado, com o primeiro jogo marcado para as 18h30 do dia 28, entre Paysandu e Castanhal, na Curuzu. No mesmo dia, às 20h, o Paragominas receberá o Independente na Arena Verde, em Paragominas. Já no domingo (29), o Remo vai encarar o Cametá, às 16h, no Mangueirão, enquanto que o São Francisco terá o Pinheirense como adversário, no Colosso do Tapajós, em Santarém, às 18h.

O São Raimundo faz parte do grupo A1, com Cametá, Paragominas, Paysandu e Pinheirense. Por outro lado, o Águia integra o A2 com Castanhal, Independente, Remo e São Francisco.