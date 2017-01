O dono do cinturão da categoria até 77kg se ofereceu para o combate, e por um valor bem menor

Em 13 de janeiro, 2017 - 08h15 - Artes Marciais

O campeão do pesos-leves do UFC, Tyron Woodley, corre atrás de um combate que possa encher seu cofre. Mas não dentro do octógono. Ao saber que Conor McGregor recusou a proposta de US$ 15 milhões (cerca de R$ 48 milhões) para encarar Floyd Mayweather em uma luta de boxe, o dono do cinturão da categoria até 77kg se ofereceu para o combate, e por um valor bem menor.

Em entrevista ao site “TMZ”, Woodley afirmou que US$ 5 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) seriam o suficiente para fazê-lo enfrentar o ex-campeão mundial de boxe.

– Eu acho que essa luta vai acontecer. Acho que o Conor está subestimando o pay-per-view. Acho que seria mais do que 15 milhões. Ele não vai fazer 100 milhões, posso garantir. Ele deveria reconsiderar. Deve fazer 15 ou 20 milhões pela luta e poderia fazer mais 30 ou 40 milhões… Acho que vai acontecer… Floyd é o número um. Eu aceitaria os 15 milhões. Aceitaria 5 milhões, 5% dos PPV e algumas cadeiras no ginásio (risos) – disse o lutador de MMA.

Mesmo que tenha se oferecido para encarar Mayweather, o norte-americano vai fazer uma defesa de cinturão contra Stephen Thompson, no UFC 209, que acontecerá no dia 4 de março, em Las Vegas (EUA).