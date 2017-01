O mosquito é transmissor de doenças como dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus

14 de janeiro, 2017

Na última sexta-feira (13), foi dada a largada oficial para a Campanha Estadual de Combate ao mosquito Aedes Aegypti nas escolas estaduais do Pará. Com isso, todas as instituições do Estado já estão liberadas para realizar suas campanhas específicas, com o objetivo de alertar a todos os estudantes sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do Aedes Aegypti, vetor de doenças tão sérias, como a dengue, o zika vírus, a febre amarela e a chikungunya.





Para conscientizar os estudantes sobre a gravidade do mosquito, materiais educativos preparados pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc-PA) e pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) estão sendo entregues, ensinando-os como evitar, principalmente dentro de suas residências, que o inseto se prolifere. “O combate ao mosquito precisa ser feito todos os dias efetivamente e em todos os lugares. Por ser um espaço de orientação e ensino, a escola deve prosseguir no objetivo de provocar seus estudantes a multiplicar esses hábitos no ambiente familiar”, explicou o secretário Vitor Mateus, titular da Sespa.



Durante o evento, os alunos puderam assistir palestras educativas, atividades lúdicas, como o Cruzadão (Palavra cruzada interativa), o "Jornal Falado" com os âncoras Chico Gunya e Zika Bernardes, além de uma paródia cênica sobre o mosquito transmissor.

Pa ra a campanha de 2017 nas escolas, será reutilizado o slogan de 2016, que recomenda que 10 minutos por semana são suficientes para afastar o perigo de possíveis criadouros em ambientes domésticos, a exemplo de calhas, entulhos, lixo e recipientes com água parada, como baldes e pneus ao relento. "É importante, no entanto, que a população crie esse hábito de repetir sempre essa estratégia em casa. Se fizer direitinho a limpeza, vai evitar que os ovos e as larvas se tornem mosquitos adultos, visto que esse processo dura entre sete e dez dias”, explicou o médico Bernardo Cardoso, coordenador do Departamento de Controle de Endemias da Sespa.

O médico complementou alertando sobre a necessidade de cuidados redobrados em tempos de chuvas constantes. “Nesse período chuvoso é de suma importância dobrar os cuidados. As donas de casa que continuem atentas aos reservatórios de água, evitem lixo armazenado e limpem o quintal regularmente. Além disso, os novos gestores com sua parte, reforçando a limpeza de suas cidades. Cuidados básicos fazem a diferença e previnem a proliferação do mosquito transmissor”, orienta Cardoso.