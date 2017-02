Meta do Hemopa é captar 200 coletas de bolsas de sangue por dia

Em 19 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A campanha “No carnaval use fantasia salva-vidas. Doe sangue”, do hemocentro do Pará, segue até o dia 24 de fevereiro com o desafio de captar 200 coletas de bolsas de sangue por dia. Ontem foi realizado o primeiro dia de campanha, com a participação de mais de 300 voluntários na sede do Hemopa, em Belém.

