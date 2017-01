Diogo Oliveira, de 35 anos, é caracterizado pela regularidade física e técnica

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 18h39 - Parazão

Dono da camisa 10 do Paysandu em 2017, o meia Diogo Oliveira, de 35 anos, vem se destacando nos treinamentos na Curuzu e elogiou a intensidade dos trabalhos durante esta pré-temporada. O jogador é um dos principais reforços do clube para o ano.

Alvo de perguntas acerca de sua resistência física por conta da idade, Diogo costuma relembrar seus números de 2016 para atestar que está pronto para superar o que já classificou como 'rótulo'. No último ano, pelo Brasil de Pelotas, foram 50 jogos no ano. No mesmo período, por exemplo, o Paysandu teve o volante Augusto Recife com esta mesma marca.

Indagado acerca da intensidade de trabalhos físicos, o meia foi categórico: 'São treinos, sim, exaustivos. Precisamos treinar e descansar bem e corretamente para poder recuperar e chegar pronto para trabalhar no dia seguinte. É assim que gosto. Sou contra essa história de treinar 50% para jogar 100%. Acredito que tem que treinar 100% pra poder chegar no jogo 110%', disparou.

Responsável pela criação e distribuição das jogadas ofensivas, Diogo Oliveira tem focado em uma missão em particular: 'conhecer os companheiros de equipe'. 'É no dia a dia. Cada um tem uma forma de jogar, uma forma de se movimentar. Vamos treinando e conhecendo uns aos outros. Tudo isso nos faz ter um crescimento no entrosamento. Cabe a nós procurarmos isso e encaixarmos tudo ao que o professor quer', disse.

Diogo Oliveira deve ser titular do Papão na partida contra o Santa Cruz, no Arruda, em Recife (PE), pela disputa da Taça Asa Branca, às 17h15 deste sábado (21). O Bicola ainda terá um amistoso no dia 23 contra o Paragominas, mas o técnico Marcelo Chamusca já adiantou que usará times diferentes nas duas partidas. A estreia no campeonato paraense será somente no dia 28 de janeiro, contra o Castanhal, às 18h30, na Curuzu, em Belém, com transmissão lance a lance pelo ORM News.