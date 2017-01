Motorista foi abordado no quilômetro 156 da BR-316 em Capanema

Por: Redação ORM News com informações da PRF

Em 05 de janeiro, 2017 - 09h44 - Pará

O motorista de um caminhão foi detido, na madrugada desta quinta-feira (05), em Capanema, nordeste paraense, portando 39 comprimidos de medicamento com anfetamina. A substância sintética tem sua produção e comercialização proibidas no Brasil.

Eduardo da Silva Ribeiro, de 34 anos, foi detido em fiscalização de rotina no quilômetro 156 da BR-316. Em revista no veículo os policiais encontraram os comprimidos do medicamento “Nobesi Forte”, que contém na sua composição a substância psicoativa anfetamina que faz parte do grupo denominado inibidores de apetite do tipo anfetamínico, considerada uma substância proibida para comercialização e consumo conforme resolução rcd 52/2011 da ANVISA.

Eduardo da Silva informou aos policiais que comprou as duas cartelas com 40 comprimidos pelo valor de R$100,00 em um posto de combustível localizado na BR 316, município de Santa Inês do Maranhão, e que teria ingerido um comprimido antes de iniciar a viagem na terça-feira (03) às 19h30, quando saiu da cidade de Petrolina, pois teria apenas 26 horas para chegar com seu carregamento de frutas em Belém. O motorista já tinha percorrido aproximadamente 1.370 quilômetros, e só havia parado apenas para se alimentar.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo porte ilegal de droga e a suspeita do crime de trânsito de condução de veículo automotor sob efeito de substância entorpecente.