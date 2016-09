Cargas e veículos apreendidos foram encaminhados para os órgãos ambientais

Por: Redação ORM News com informações da PRF

Em 15 de setembro, 2016 - 09h38 - Polícia

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam aproximadamente 61 metros cúbicos de madeira que estavam sendo transportados ilegalmente em três caminhões na rodovia BR-10 na madrugada desta quinta-feira (15), nos municípios de Dom Eliseu e Ulianópolis, sudeste paraense.

O primeiro flagrante de crime ambiental ocorreu quando os agentes abordaram um caminhão trator pilotado por Charles Robson Gomes Chaves, de 26 anos, que apresentou documentação diferente da que estava na nota fiscal. De acordo com a documentação discal, a carga de madeira avaliada em R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) teria sido carregado em Ipixuna do Pará com destino à São José do Ribamar, no Maranhão. O condutor afirmou aos agentes da PRF que desviou o caminho para desviar da Fiscalização da PRF no Posto de Dom Eliseu, porque estaria com a documentação do veículo atrasada, porém foi constatado que não havia qualquer irregularidade com o veículo.

Em um outro momento, os agentes da PRF abordaram dois caminhões que seguiam em comboio na Estrada do Cauaxi, no Km 77 da BR 010, município de Ulianópolis, transportando aproximadamente 40 metros cúbicos de madeira em toras sem as documentações exigidas pela lei ambiental. O condutor do primeiro caminhão, 26 anos, informou aos policiais, que teria realizado carregamento de aproximadamente 20 m³ de madeira em Paragominas, próximo ao Rio Capim e teria como destino uma serraria localizada na própria estrada Cauaxi em Ulianópolis. Após ser realizada busca na cabine do veículo, os policiais encontraram cinco cartuchos de munição calibre .20 e uma espingarda sem marca aparente de calibre .20, que, segundo o condutor, seria para caçar animais silvestres e teria comprado há 4 dias. Devido ao flagrante do crime porte ilegal de armas, foi dada voz de prisão ao condutor.

O segundo veículo do veículo, conduzido Ozano Furtado da Silva, de 40 anos, também estava transportando aproximadamente 20 m³ de Madeira em toras, não possuía documento fiscal e florestal exigidos para o transporte da carga e afirmou ter carregado a madeira e tinha como destino o mesmo lugar do outro motorista .

As cargas e os caminhões apreendidos no posto da PRF foram encaminhados para os órgãos ambientais, já os condutores foram liberados após assinarem um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).