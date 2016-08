O veículo pertence ao 20 Regimento de Cavalaria Blindado

Dois militares foram presos com um caminhão do Exército Brasileiro com três toneladas de drogas na região de Campinas, em São Paulo, após um confronto com a polícia. O veículo pertence ao 20 Regimento de Cavalaria Blindado (20 RCB), de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

No local, os cabos Higor Abdala Costa Attene e Maykon Coutinho Coelho foram presos em flagrante. Um terceiro envolvido conseguiu fugir. Os militares estariam transportando três toneladas de drogas, e um Inquérito Policial Militar vai apurar os fatos.

O Comando Militar do Sudeste esclareceu que tanto o tráfico de drogas , bem como o seu porte e consumo são crimes militares capitulados no Código Penal Militar