Camila Silva foi descoberta pela produção de elenco de "Dois irmãos" - que estreia na próxima segunda, 9 - por conta de seus vídeos na web sambando à frente da bateria da escola de samba Vai-Vai, em São Paulo. Empolgada com seu primeiro papel na televisão, a atriz contou em entrevista nos bastidores do Paparazzo - em ensaio que vai ao ar neste domingo, 8 - seus planos futuros. Ela não quer ficar rotulada apenas pelas cenas quentes que terá com Cauã Reymond (com quem trocou beijos de língua!) e sonha em ser novamente rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, onde reinou em 2013 e atualmente é musa.

"Não quero ser rotulada como a 'mulher gostosa pelada' que apareceu na TV. Quero fazer outros personagens. Iniciei meus estudos no teatro e quero fazer novela. Minha primeira personagem é sensual , mas não quero que me vejam apenas desta forma", afirmou a atriz, que será a cafetina Pau Mulato na minissérie da Globo.

E, por falar em rótulos, Camila também se preocupa em como lidar com a fama após aparecer na TV. "A gente sempre tem algumas fofocas da vida que não queremos que saiam na mídia, né? (risos). Não sei se estou preparada para a fama. Até agora estou levando uma rotina normal e tenho a preocupação em guardar minha vida pessoal".

Paixão pelo samba

Desfilando no carnaval paulista desde os 7 anos de idade, Camila Silva, hoje com 30, é cada vez mais apaixonada pelo mundo do samba. Atualmente, como rainha de bateria da Vai-Vai e musa da escola carioca Mocidade Independente de Padre Miguel, ela almeja ainda mais e toparia a dobradinha SP x Rio como rainha.

"Já fui rainha da Mocidade em 2013. Saí de lá e voltei como destaque de carro em 2016. Este ano fui promovida para musa e, claro, se me chamassem para voltar novamente a ser rainha eu toparia", falou a atriz, que sem revelar muito sobre suas fantasias para a folia, adiantou: "Não gosto de desfilar nua, mas vou mostrar bastante na avenida (risos)."

Apimentando o assunto, Camila contou que não busca no sexo uma forma de relaxar antes de entrar na avenida: "Antes de desfilar não dá. São muitos preparativos, muita ansiedade e tensão. Agora, depois do desfile, aí sim pode rolar."