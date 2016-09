Nos bastidores do 'Altas Horas', atriz confessou que 'não gostou' de algumas cenas que reviu de 'Verdades Secretas

GShow

06 de setembro, 2016

“Atriz de talento inacreditável.” O elogio dado à Camila Queiroz é do gabaritado Walcyr Carrasco, que a presenteou com a Angel de Verdades Secretas e, mais recentemente, com a Mafalda de Êta Mundo Bom!. Com dois personagens de peso na conta, ela, é claro, se enche de orgulho da recente, mas produtiva carreira. Nos bastidores do Altas Horas, no entanto, entregou que faria algumas cenas de seu primeiro trabalho de modo diferente. “Eu sou muito crítica. Eu gosto de assistir e ver o que eu faço que funciona e o que não dá certo. Sou a minha maior crítica.”

Desde a grande estreia, Camila sente que cresceu como atriz. “Eu consigo ver uma evolução dentro de mim, de coisas que eu vi que errei. Isso vai ser para sempre”, diz. E emenda: “Eu vejo muita coisa de Verdades Secretas que não gosto e acho que poderia fazer diferente, mas é bom ser assim. Era meu primeiro trabalho, sem ter experiência alguma”.

Depois de dois trabalhos seguidos, ela curte um período de três meses de férias e depois já retorna à ativa. Mas, para continuar nessa linha ascendente, a jovem de Ribeirão Preto faz planos de estudar. “Qualquer profissional tenta se aprimorar todos os dias, né?”. E emenda: “Se tiver oportunidade e tempo, quero me dedicar com certeza. Para qualquer profissão na vida, a gente tem que tentar melhorar sempre”, conclui ela, que quer estudar fora do país.