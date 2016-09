Casal esteve no Teatro Brigadeiro, em São Paulo, para aplaudir Elizabeth Savalla

Por: Ego

Em 11 de setembro, 2016 - 09h06 - Celebridades

Camila Queiroz e Klebber Toledo foram juntinhos, na noite deste sábado, 10, prestigiar a estreia de "A.M.A.D.A.S – Associação de Mulheres que Acordam Despencadas", no Teatro Brigadeiro, em São Paulo. A peça tem como estrela principal a atriz Elizabeth Savalla, que interpretou a mãe durona de Camila Queiroz na novela "Êta Mundo Bom". Foi também na trama que Camila e Klebber engataram um romance, revelado há algumas semanas quando os pombinhos foram curtir férias em Bariloche e postaram diversas fotos românticas.

Klebber e Camila chegaram quando o último sinal do teatro já estava tocando para o início da peça. Assim, rapidamente posaram para fotos e negaram que o início do relacionamento tivesse sofrido com críticas.

Sobre o fato de os internautas acusarem Camila de ter traído o ex-namorado, a atriz desabafou. "As pessoas têm uma necessidade de informação que elas nunca vão ter, que é nossa vida pessoal. Meu fim de relacionamento, as pessoas nunca vão saber. Então se acham no direito de julgar o que querem falar e elas vão falar. E eu não vou ficar tentando provar para elas o que é verdade ou o que é mentira. Tenho a consciência tranquila e limpa. E a gente está feliz e isso que está bom", afirmou ela, com um sorrisão.

"Não precisa provar nada, meu amor, vamos ver a peça", disparou Klebber, tascando um beijo na namorada e entrando para prestigiar Savalla.

Ao final do espetáculo, durante os agradecimentos, Klebber e Camila entraram de surpresa e abraçaram a atriz. "Acabamos de fazer a novela e eu sempre vou ganhando mais filhos, além dos quatro que já tenho", afirmou a atriz de forma carinhosa.

Bem humorada, a atriz, que está com 61 anos, contou também o motivo de andar mancando ultimamente. "Durante a novela, tive que tirar leite de uma vaca que estava prenha. Quando encostei nela, ela assustou e pulou. Eu também pulei e tive uma contratura na virilha. Agora passo o dia todo fazendo fisioterapia", explicou. Apesar dos anos de carreira, Savalla revelou no palco que sempre fica nervosa em estreias. "Nunca quero saber quem está na plateia. Fico nervosíssima".

Também assistiram a peça o ator Felipe Hintze, que contracenou com Camila em "Verdades Secretas", e Jeniffer Nascimento, estrela de "Êta Mundo Bom".